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¿Está enfermo? Revelan estado de salud del presidente Bernardo Arévalo

  • Por Cristóbal Veliz
04 de agosto de 2026, 18:25
Según la SCSPR, el presidente "está bien", pero explicaron su estado de salud. (Foto: Archivo/Soy502)

Según la SCSPR, el presidente "está bien", pero explicaron su estado de salud. (Foto: Archivo/Soy502)

La SCRPR aseguró que el presidente de la República se "encuentra bien" y detallaron que recibe tratamiento médico.

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Tras ofrecer la conferencia de prensa sobre a la actualización de la situación generada por la actividad del volcán de Fuego, la secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, aseguró que el presidente de la República, Bernardo Arévalo "está bien".

Las declaraciones de García se dieron en respuesta a la interrogante de cuál era la salud del mandatario, en la que agregó "el está trabajando como siempre, está liderando sus equipos de trabajo como siempre, al tanto de la situación", anotó.

Sin embargo, explicó que el mandatario tiene una infección intestinal y tuvo que ser atendido médicamente, pero "ya está mejor, trabajando como siempre", describió.

La titular de SCSP aseguró que el mandatario sufrió un infección intestinal, pero que ya esta en tratamiento. (Foto: Archivo/Soy502)
La titular de SCSP aseguró que el mandatario sufrió un infección intestinal, pero que ya esta en tratamiento. (Foto: Archivo/Soy502)

Por último, agregó que lo que sí es seguro es que no estará presencialmente en algunos espacios, no en todos, debido al tratamiento consistente en antibióticos.

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