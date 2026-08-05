¿Está enfermo? Revelan estado de salud del presidente Bernardo Arévalo

La SCRPR aseguró que el presidente de la República se "encuentra bien" y detallaron que recibe tratamiento médico.
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Tras ofrecer la conferencia de prensa sobre a la actualización de la situación generada por la actividad del volcán de Fuego, la secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, aseguró que el presidente de la República, Bernardo Arévalo "está bien".
Las declaraciones de García se dieron en respuesta a la interrogante de cuál era la salud del mandatario, en la que agregó "el está trabajando como siempre, está liderando sus equipos de trabajo como siempre, al tanto de la situación", anotó.
Sin embargo, explicó que el mandatario tiene una infección intestinal y tuvo que ser atendido médicamente, pero "ya está mejor, trabajando como siempre", describió.
Por último, agregó que lo que sí es seguro es que no estará presencialmente en algunos espacios, no en todos, debido al tratamiento consistente en antibióticos.