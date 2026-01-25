Momento en que conductor impacta contra un auto (video)

El fuerte impacto quedó grabado.
Este hecho quedó grabado y se ha viralizado en redes sociales, en donde se observa como un conductor y un pasajero a bordo de una moto se desplazan a gran velocidad sobre el km. 32 de la Ruta al Pacífico, jurisdicción de Palín, Escuintla.
En el video se observa que otros conductores se detienen en un tramo de la carretera, dado que se dio paso al vehículo que intentaba cruzarla y qué momentos posteriores fuera impactado por la moto.
Esto provocó que las personas abordo de este transporte de dos ruedas salieran expulsados y después de volcar, se pusieran de pie, mientras que sobre la vía quedó destruida la estructura de la motocicleta.