¿El Cacif quedó fuera de la Ley de Anadie que se discute en el Congreso?

Durante la sesión del Congreso, los diputados avanzaron en la aprobación de las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas, conocida como Ley de Anadie. Sin embargo, cuando se intentó dejar fuera al Cacif, la discusión se detuvo.

La noche de este martes 18 de octubre, los diputados del Congreso de la República aprobaban las reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica, pero un intento de modificar la integración del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie) para dejar fuera al sector empresarial, frenó su avance.

Los parlamentarios lograron acuerdos y modificaron el Orden del Día para aprobar por artículos y redacción final el proyecto de decreto 6433 que busca aprobar reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Dicha iniciativa tiene un dictamen favorable de la comisión de economía y comercio exterior y cuenta con 46 artículos. Cuando comenzó la aprobación, todo parecería normal ya que los primeros artículos fueron aprobados sin cambios.

Los artículos del 4, 5, 6 y 8 fueron aprobados con enmiendas por sustituciones parciales las cuales fueron consensuados previamente por los jefes de bloques quienes se reunieron en el centro del hemiciclo parlamentario.

Sin embargo, el ambiente se tensó cuando al momento de aprobar el artículo 9 de la iniciativa, la cual hablaba sobre la integración del Conadie, diputados oficialistas presentaron una enmienda por sustitución total, que según algunos diputados no había sido consensuada.

¿Qué cambio se pretendía hacer?

El artículo 10 del Decreto 16-2020 Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica —el cual está vigente— señala que el Conadie está integrado por:

a. El ministro de Finanzas Públicas, quien lo preside

b. El ministro de Economía

c. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

d. El ministro de Energía y Minas

e. El secretario de Planificación y Programación de la Presidencia de la República (Segeplan)

f. El director ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom)

g. El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif)

h. El presidente de la Cámara de la Construcción de Guatemala

El artículo 9 del dictamen de la iniciativa 6433, que fue aprobado por la Comisión de Economía del Congreso, propone reformar el artículo 10 de la referida ley para que el Conadie quede integrado por cinco personas en vez de ocho:

a. EI ministro de Economía, quien lo preside

b. EI ministro de Finanzas Publicas

c. EI director ejecutivo del Pronacom

d. EI presidente del Cacif y

e. EI presidente de la Cámara de la Construcción de Guatemala

Sin embargo, la moción presentada por el oficialismo y que no tuvo el respaldo de los parlamentarios, pues fue rechazada con 85 votos en contra y solo recibió 40 votos a favor, proponía que el Conadie se integrara solamente por representantes de la iniciativa pública y dejaba fuera al sector privado:

a. El ministro de Finanzas Públicas, quien lo preside

b. El ministro de Economía

c. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

d. El ministro de Energía y Minas

e. El secretario de Segeplan

Ante el rechazo de la propuesta, el oficialismo insistió con otra moción para hacer la modificación, pero también fue rechazada, este desacuerdo entre los legisladores provocó que ya no se siguiera votando por las reformas a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.

Incluso, por la discusión en el pleno ya no fue posible votar por el artículo 9 propuesto en la iniciativa, pues los legisladores suspendieron seguir aprobando el proyecto.

A pesar de todo lo ocurrido en el Congreso, la ley sigue sin ningún tipo de cambio en lo que refiere a la integración del Conadie, incluso si ocurriera un cambio en el referido artículo en una próxima sesión, se debe esperar hasta que la iniciativa se apruebe por completo y se convierta en decreto para que se registre un cambio.

Argumentos encontrados

El diputado oficialista Samuel Pérez señaló que el sector empresarial no debería estar en el Consejo pues la iniciativa privada no debería decidir "hacía donde se va el dinero del pueblo".

"Este modelo corporativista no se repite absolutamente en ningún país del mundo donde las alianzas público-privadas funcionan. Nadie votó por Cacif para que estén tomando decisiones que afectan a todo el pueblo de Guatemala", afirmó el legislador.

Mientras que Julio Héctor Estada, quién es miembro de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, afirmó que el dictamen se llevó a cabo con un trabajo conjunto en la sala donde participaron diputados oficialistas.

"Lo que hicimos, dada la importancia de esta ley, fue priorizar ante la incertidumbre y la posibilidad de conseguir un consenso y un análisis técnico de cómo sustituir esos balances y pesos y contrapesos, dejar la institucionalidad como ha funcionado hasta ahora", afirmó el parlamentario.

Durante la sesión varios diputados también argumentaron sus razones por las cuales dejar o sacar a la iniciativa privada del Conadie, pero todo desembocó en dejar de discutir la iniciativa.

Para que siga su discusión deberá ser incluida en la Orden del Día que aprueban los jefes de bloque o ser mocionada para conocerse en una sesión de pleno, sin embargo, si los desacuerdos continúan en probable que el proyecto no sea traído al pleno porque correría el riesgo de perderse.