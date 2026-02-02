Versión Impresa
Pareja encendió una fogata por el frío y terminó inconsciente

  • Por Reychel Méndez
02 de febrero de 2026, 13:01
La pareja de adultos mayores no quisieron ser trasladados a un centro asistencial. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Los pareja quedó inconsciente y un familiar que los visitaba los encontró.

Una pareja de 72 y 77 años encendieron un fogarón debido a las bajas temperaturas en el Barrio Asunción de Tactic en Alta Verapaz.

Tras unos momentos a cercanías del fuego sufrieron graves consecuencias en las vías respiratorias, ambas personas inhalaron monóxido de carbono accidentalmente perdiendo el conocimiento por unos instantes.

Un familiar que llegó a visitarlos los encontró desmayados y llamó a los Bomberos Voluntarios de Táctic quienes llegaron de inmediato y procedieron a brindarles asistencia con ayuda de oxígeno para que recuperaran la respiración por sus propios medios.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia tras ser alertados por un familiar. (Foto: Irma Tzi)

Luego de ser estabilizados indicaron que no querían ser trasladados a ningún centro asistencial, quedando bajo el cuidado de sus familiares. 

Las autoridades recomiendan precaución en este tipo de acciones para evitar tragedias.

