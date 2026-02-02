Pareja encendió una fogata por el frío y terminó inconsciente

Los pareja quedó inconsciente y un familiar que los visitaba los encontró.
Una pareja de 72 y 77 años encendieron un fogarón debido a las bajas temperaturas en el Barrio Asunción de Tactic en Alta Verapaz.
Tras unos momentos a cercanías del fuego sufrieron graves consecuencias en las vías respiratorias, ambas personas inhalaron monóxido de carbono accidentalmente perdiendo el conocimiento por unos instantes.
Un familiar que llegó a visitarlos los encontró desmayados y llamó a los Bomberos Voluntarios de Táctic quienes llegaron de inmediato y procedieron a brindarles asistencia con ayuda de oxígeno para que recuperaran la respiración por sus propios medios.
Luego de ser estabilizados indicaron que no querían ser trasladados a ningún centro asistencial, quedando bajo el cuidado de sus familiares.
Las autoridades recomiendan precaución en este tipo de acciones para evitar tragedias.