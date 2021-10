¿Quién es la actriz latina que aparece en “El Juego del Calamar”?

La actriz es una de las pocas estrellas no surcoreanas que forma parte del elenco de la popular serie del “Juego del Calamar”.

Se trata de Carla Fernanda Ávila, una actriz mexicana que aparece en la serie “El Juego del Calamar”, lo que ha sorprendido a muchos admiradores que quieren saber cómo llegó a formar parte de este fenómeno de la televisión mundial.

Carla Fernanda Avila, es una joven nacida en Guadalajara en 1993, viajó a Seúl mientras estudiaba Ingeniería en Finanzas y tras cuatro años de radicar en Corea del Sur empezó a probar suerte como actriz.

Aunque su participación en “El Juego del Calamar” es breve, la escena en la que interviene es muy significativa, ya que aparece representando a una escultura viviente con body painting, mientras los VIP’s observan el desarrollo de los juegos.

En un post de su cuenta de Instagram publicó algunas fotos de su participación y explicó que la experiencia de aparecer con body painting le resultó incómoda.

“Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix ‘El Juego del Calamar’. Pero, algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo”, explicó.

Anteriormente Carla Fernanda participó en las series surcoreanas “The Beauty Inside” y “Record of Youth”, así como en la película “Space Sweepers”.

En entrevistas la actriz ha señalado que abrirse paso profesionalmente en el país asiático no ha sido fácil, pues ha tenido que enfrentarse a varias dificultades.

Uno de ellos es el tener que bajar más de 22 libras y tener que teñirse el cabello para encajar en los estándares de belleza surcoreanos.