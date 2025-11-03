¿Quién era Blanca Stalling, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia?

-

El fallecimiento de la abogada y notaria se conoció la tarde de este 2 de noviembre.

Blanca Stalling Dávila ejerció como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta 2017, cuando fue separada de sus funciones al ser vinculada a un proceso penal por tráfico de influencias.

El fallecimiento de la exmagistrada fue confirmado el domingo 2 de noviembre. (Foto: Archivo/Soy502)

El caso se originó por presuntas gestiones para favorecer a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, en un procedimiento judicial.

Sobre este caso la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), bajo la dirección de Rafael Curruchiche, evaluó el caso y decidió cerrar la investigación.

Según las autoridades, se detectaron inconsistencias en las pruebas presentadas, lo que impidió sostener la acusación en su contra y culminó el procedimiento sin que llegara a juicio.

La trayectoria de Stalling dentro del Organismo Judicial estuvo marcada por este y otros procesos legales de alto impacto, que concentraron la atención pública y mediática sobre su figura durante los últimos años de su carrera.

Su caso generó amplio interés mediático, especialmente durante su captura, en la que se reportó que intentó evadir a las autoridades usando una peluca. Este hecho se convirtió en uno de los episodios más destacados de la controversia en torno a su figura dentro del Organismo Judicial.

Denuncia contra Stalling

La denuncia contra Stalling la presentó el juez Carlos Ruano, a quien supuestamente presionó para que modificara la situación legal de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling.

Molina Stalling estaba implicado en el denominado caso IGSS-PISA, un escándalo de corrupción que sacudió al sistema judicial guatemalteco.

Sobre su captura

Su detención se produjo el 8 de febrero de 2017 en la Ciudad de Guatemala, en un operativo conjunto del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La exmagistrada fue ligada a proceso por el delito de Tráfico de Influencias.

Su detención se produjo el 8 de febrero de 2017 en la Ciudad de Guatemala, en un operativo conjunto del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). (Foto: Archivo/Soy502)

Durante una audiencia, se conoció que Stalling también enfrentaba cargos por resistencia al arresto y amenazas contra las fuerzas de seguridad involucradas en su detención.

Tras su separación de la CSJ, Stalling manifestó su intención de presentar una demanda internacional contra el Estado de Guatemala, indicando en su momento que no confiaba en la justicia de Guatemala, argumentando que su caso constituía una conspiración.

“ Como no confío en la justicia guatemalteca, ya estamos trabajando una demanda porque la Corte Interamericana recibe casos extraordinarios ” Blanca Stalling exmagistrada CSJ

Intento de fuga

El Ministerio Público (MP) detalló que la exmagistrada intentó salir de su departamento en el condominio La Alameda, en zona 9 de la Ciudad de Guatemala, usando lentes oscuros, ropa informal y una peluca, presuntamente para no ser reconocida.

En las imágenes de una cámara de seguridad del condominio se observa que Stalling se habría asegurado de que su peluca estuviera alineada antes de abandonar el edificio.

Tras su captura expresó que el video no era real y que se trató de un montaje. (Foto: Archivo/Soy502)

El video mostró que Stalling fue interceptada por un agente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien le solicitó identificación. La exmagistrada indicó no portar documentación y continuó su camino antes de ser detenida.

A pesar de ser ligada a proceso y enviada a prisión preventiva, Stalling recobró su libertad y su cargo en la CSJ años después. Tras su retorno, también se determinó que debía recibir los salarios que dejó de percibir desde su captura en 2017, lo que generó controversia.