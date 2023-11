¿Quién es la "misteriosa mujer" con la que fue vista Matthew Perry antes de morir?

-

La última fotografía de Matthew Perry reveló que el actor estaba con una misteriosa mujer.

El medio TMZ hizo alusión a una "misteriosa mujer" que acompañaba al actor Matthew Perry, horas antes de que este falleciera a los 54 años.

Ante esto, la modelo y presentadora Athenna Crosby publicó en su Instagram, explicando que se trataba de ella. Además, dio detalles sobre cómo vio a Perry en el día de su muerte.

La presentado fue captada almorzando con Matthew Perry el viernes. (Foto: TMZ)

"No iba a hablar de esto, pero ahora voy a decir que tuve el honor de conocer a Matthew personalmente. Estoy tan devastada por su muerte que me parecía de muy mal gusto salir a hablar públicamente y convertirme en el centro de atención", dijo Crosby en una historia de Instagram.

"El centro de atención debería ser él y su legado, porque era una persona extremadamente reservada y siempre respeté eso y respeté la amistad que teníamos", mencionó la mujer de 25 años.

Al finalizar el texto, la presentadora explicaba que sí era ella quien acompañó a Perry en un almuerzo. "Éramos amigos y lo vi horas antes de su muerte", explicó.

Athenna Crosby, the woman photographed having lunch with Matthew Perry the day before his shocking death, tells ET's Kevin Frazier that Matthew was "optimistic and happy" about his future plans. pic.twitter.com/SHfgO7EhTK — Entertainment Tonight (@etnow) November 1, 2023

La modelo explicó que Perry estaba "de muy buen ánimo" cuando ellos se vieron. "Hablaba de manera entusiasta respecto a los proyectos que tenía para su vida, estaba muy feliz y efusivo", explicó.

"Me gustaría que se abstengan de seguir especulando sobre su muerte, y quiero que sepan que él estaba planeando hacer un regreso y se merecía más tiempo en esta Tierra; el mundo del entretenimiento perdió a una leyenda", concluyó la presentadora.

