Jesler Estuardo Palacios, el joven que se lanzó de un Jetcar en Atitlán

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El joven se zambulló a las aguas del lago frente a la mirada de una joven acompañante que luego alertó a los rescatistas.

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Los Bomberos Voluntarios reactivaron las labores para dar con el paradero de Jesler Palacios, el joven que se lanzó de un vehículo acuático el sábado 4 de abril.

Palacios es originario de Barillas, Huehuetenango, quien oscila entre 25 a 30 años. Es hijo del empresario Alirio Palacios.

Palacios y una mujer habrían rentado un jetcar para navegar en el lago. (Foto: Pedro Sicajau/colaborador)

Al momento de su desaparición

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue notificada alrededor de las 15:30 horas, cuando testigos alertaron a los cuerpos de socorro sobre una persona que no logró salir del lago tras zambullirse.

Al parecer, Palacios habría alquilado un jetcar, para recorrer el lago junto a una joven. Algunas versiones detallan que el joven había elevado un dron, pero el dispositivo cayó al agua y por esa razón se habría sumergido a buscarlo.

Un video permitió ver el momento en el que el joven se lanza del vehículo acuático. (Foto: Captura de video)

Siguen las labores para localizarlo

Equipos de la Sección de Rescate Acuático iniciaron de inmediato las labores de inmersión, eso a pesar de las las condiciones del lugar que han dificultado el trabajo, ya que la profundidad en el área del incidente alcanza aproximadamente los 40 metros, por lo que cuerpos de socorro mantienen un operativo de búsqueda y rescate.

Para reforzar la búsqueda, se han utilizado drones aéreos para ubicar el último punto donde fue visto, así como un dron subacuático con iluminación para rastrear el fondo del lago en zonas de baja visibilidad.