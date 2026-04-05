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Surge video cuando joven salta al lago Atitlán desde jetcar

  • Por Reychel Méndez
05 de abril de 2026, 15:23
El video capta el momento en el que el joven desaparecido se lanza del Jetcar. (Foto: Soy502)

El video capta el momento en el que el joven desaparecido se lanza del Jetcar. (Foto: Soy502)

El video muestra el momento en el que el joven se lanza del vehículo acuático.

OTRAS NOTICIAS: Identifican a joven que saltó de Jetcar en el Lago de Atitlán

Un video publicado en redes sociales muestra las imágenes del momento en el que un turista salta a las aguas del lago Atitlán desde un jetcar la tarde del 4 de abril y que hasta este domingo sigue desaparecido. 

La víctima fue identificada como Jesler Estuardo Palacios, originario de Barillas, Huehuetenango. El joven iba junto a una mujer cuando decidió zambullirse a las aguas del lago. 

En el video se puede observar que el Jetcar permanecía detenido y que estaba acompañado cuando se lanzó al agua. 

Pese a los esfuerzos de los socorristas en la búsqueda con inmersiones y drones subacuáticos, no han dado con el paradero del joven, mientras su familia llegó al lugar en la espera de su rescate.

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