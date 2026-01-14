¿A quiénes afecta la suspensión de visas que anunció Estados Unidos?

-

La medida se toma para evitar que migrantes reciban prestaciones sociales del Gobierno estadounidense.

OTRAS NOTAS: EEUU suspende visados de inmigrantes para ciudadanos de 75 países

Estados Unidos anunció este miércoles que a partir del próximo 21 de enero se pausará el procesamiento de visas para 75 países, incluidos Guatemala, sin embargo, dicha medida no afectará a quienes quieran visitar ese país por turismo o negocios.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala compartió la declaración del Departamento de Estado que precisa que se "suspenderá temporalmente la tramitación de visados de inmigrantes procedentes de 75 países".

Según la declaración, de estos países hay migrantes que reciben prestaciones sociales del pueblo estadounidense "en proporciones inaceptables".

The State Department will pause immigrant visa processing from 75 countries whose migrants take welfare from the American people at unacceptable rates. The freeze will remain active until the U.S. can ensure that new immigrants will not extract wealth from the American people. — Department of State (@StateDept) January 14, 2026

"La suspensión permanecerá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraigan riqueza del pueblo estadounidense", precisa el comunicado.

Dicha disposición no afecta a las personas no inmigrantes, es decir la suspensión de visas solo se aplicará a aquellas personas que busquen un permiso para vivir permanente en los Estados Unidos.

Por lo tanto, aquellas personas "no inmigrantes", es decir que visiten el país, pero no busquen quedarse, ya sea turismo o negocios, no serán afectadas por la disposición del Gobierno de los Estados Unidos.

Roberto Wagner, experto en relaciones internacionales, señaló que "las visas para inmigrantes" son la que fueron suspendidas", es decir, personas que buscan viajar y vivir permanente en los Estados Unidos.

"Las visas para no inmigrantes que son aquellas para turismo o negocios siguen vigentes. Creo que es un esfuerzo de parte de la administración del presidente Trump para hacer todo lo posible por desincentivar la migración", explicó Warner.

El experto consideró que debido a que la decisión abarca a tantos países puede tomarse como "un esfuerzo por frenar la demanda de este tipo de visas" e incluso se convierta "en una estrategia para negociar bilateralmente con los países afectados".

Quienes quieran visitar Estados Unidos por turismo y negocios podrán hacerlo. (Foto: Archivo / Soy502)

El Departamento de Estado señala que la pausa afecta a aquellos países "cuyos inmigrantes a menudo se convierten en cargas públicas para Estados Unidos al llegar".

Señaló que siguen trabajando para garantizar que "la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada".

Al final del mensaje compartido por el Departamento de Estado se afirma que "la administración Trump siempre pondrá a Estados Unidos primero".

Minex espera notificación

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó que el Gobierno de Guatemala se mantiene a la espera de una notificación oficial por parte de las autoridades de Estados Unidos, luego de que se conociera la suspensión indefinida de visas para inmigrante para ciudadanos de varios países, entre ellos Guatemala.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores continúa a la espera de notificación oficial de parte de las distintas agencias de Estados Unidos sobre las nuevas regulaciones, las cuales serán comunicadas oportunamente", precisa el documento.

La Cancillería también precisó el alcance de la suspensión al señalar que "esta suspensión no afecta a los solicitantes de visas de no inmigrante como las de turismo, negocios, tránsito o trabajadores temporales, entre otras".

Comunicado sobre el anuncio de la suspensión indefinida de visas de inmigrante por parte de EE. UU.



https://t.co/VfBg5k4T1q pic.twitter.com/1RUoMezmVW — MINEX Guatemala (@MinexGt) January 14, 2026

Puntualizó que "esta regulación está dirigida a las categorías de visas que otorgan residencia permanente".

En el comunicado se indica que "Guatemala reitera su disposición a mantener un diálogo constructivo y permanente con las autoridades estadounidenses, así como a fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en materia migratoria, consular y de verificación, con el objetivo de garantizar procesos ordenados, seguros y regulares".

El Minex reafirmó "su compromiso con la protección de sus nacionales en el exterior y con el fortalecimiento de una relación histórica de amistad, respeto y cooperación con Estados Unidos",