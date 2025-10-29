Estos delegados representarán a Guatemala ante la OEA

-

Gobierno busca exponer las situaciones que ocurren en el país con el argumento de un ataque a la democracia del país.

El ministro de Relaciones Exteriores Carlos Ramiro Martínez y la representante permanente de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Claudia Escobar, serán los encargados de exponer la situación de Guatemala en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización.

La información fue confirmada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) quien resaltó que la reunión se llevará a cabo a las 8 horas de Guatemala en el salón Libertador Simón Bolívar de la sede de la OEA, ubicada en Washington, Estados Unidos.

El canciller señaló que Guatemala hará una presentación de la situación que se ha vivido en el país respecto a las acciones del Ministerio Público (MP) y el juez Séptimo de Primera Instancia Penal Fredy Orellana.

El canciller particiará en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. (Foto: Archivo / Soy502)

"Los últimos acontecimientos han sido un atentado contra la democracia del país, contra sus instituciones y contra un proceso electoral que la misma OEA certificó en el año 2023", afirmó Martínez.

Agregó que el objetivo de la reunión es "poner los ojos de los países del hemisferio en la situación que se vive —en el país— y los riesgos que significan para la democracia en Guatemala".

Escobar Mejía fue magistrada de la Corte de Apelaciones. En 2014 renunció a su elección para integrar una Sala de Apelaciones, denunció amenazas y posteriormente salió del país.