Estos son los miembros de la Mara 18 que continuan prófugos de Fraijanes II

De acuerdo con las autoridades, las extorsiones han incrementado desde que los privados de libertad evadieron a la justicia.

Luego de confirmarse la muerte de Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco” y líder de la clica Hollywood Gánster, del Barrio 18, la lista de los reos aún prófugos descendió a 13 de los 20 que inicialmente escaparon de la cárcel Fraijanes II.

Se sabe que pertenecen a clicas como: Crazy Latin, Hollywood Gángster, Crazy Gángster, Master Dance of Rap, Wacos Locotes, Imperial Gángster, Latin Family, entre otras consideradas de las más peligrosas.

Y estos son sus nombres:

Edwin René Ramírez Iboy Fernando Muñoz Sinar Kevin Amilear Ramos Aguilar Rudy Augusto Ortiz Morales Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua Julio Cristóbal Gómez Lic Carlos Estuardo Boch Carlos Agustín Reyes Popol Wilson Stivenson Mereira Aristondo José Carmelo Sinay Ortiz Gerson Alexander Osorio Herrera Esvin Estuardo Herrera Ardiano Carlos Augusto Aguilar Escobar

(Imagen: PNC)

Los antecedentes

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, esta fuga tuvo apoyo interno y posible corrupción del sistema, dado que se fue realizando paulatinamente dos meses antes de oficializar el conteo que generaría esta fuga masiva.

(Foto: Archivo/Soy502)

Que según la hipótesis iniciaron a huir de dos en dos aprovechando las jornadas de visita y la escasez de tecnología que poseen las cámaras de seguridad, como lo indicó el exdirector del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Astolfo Godínez, durante una conferencia de prensa confirmando el hecho.

Por ello, Godínez renunció y fue detenido por el delito de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión, además de 24 guardias ligados a proceso. Sumado a esto también se tuvo la renuncia de exministro de Gobernación Francisco Jiménez, la exviceministra Claudia Palencia, quienes se encuentran prófugos acusados del mismo delito.

(Foto: Archivo/Soy502)

Distribuidos por toda la Nación

Los reos recapturados han sido localizados en varios departamentos de Guatemala, a pocos días de confirmarse los nombres oficiales de los reos involucrados, recapturaron a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", identificado como líder de la clica Latin Family del Barrio 18, en la colonia Linda Vista, en Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

Usando peluca para esconderse de la ley fue capturado Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Monstruo" o "Espectro" junto a otro reo fugado, Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong" ambos ubicados en un inmueble en Huehuetenango.

En Escuintla, se capturó Nicolás Xantes Sis, alias “El Brown”, pandillero del Barrio 18, el 21 de octubre, cuando se movilizaba junto a otros pandilleros en el km. 82 de la ruta hacia La Democracia. En San José Pinula, donde la Policía Nacional Civil (PNC) embosco a Ever Jonathan Sinay Dionicio, alias “Cartoon".

Antes de finalizar el 2025, en el departamento de Izabal, se recapturó a Milton Noel Navarro García, alias "Dark", detenido durante un allanamiento realizado por la PNC.

Y en Villa Canales, este 4 de enero del 2026 se confirmó el asesinato de Edwin Roberto González Ortega, luego de recibir múltiples disparos dentro de una vivienda de la localidad.

Estos y los aún prófugos cumplían sentencia por varios delitos graves, incluyendo asesinatos, extorsión, asociación ilícita, trata de personas y otros crímenes violentos. Para su captura, el Ministerio de Gobernación ofrece una recompensa de Q150 mil e incentivan a la población en compartir cualquier pista que permita con su localización llamando al 110.