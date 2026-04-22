¿Quieres estudiar en una universidad de EE.UU.? Gánate una beca completa

Si quieres estudiar una maestría o un postgrado en Estados Unidos, esta puede ser tu oportunidad de lograrlo y con una beca completa.
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El programa Fulbright Student ofrece una beca completa para aquellos guatemaltecos que quieran continuar con sus estudios en alguna universidad de Estados Unidos.
La Beca FFSP permite a estudiantes graduados, jóvenes profesionales y artistas extranjeros obtener una maestría o doctorado en universidades estadounidenses que generan los avances globales más importantes.
Cerca de 4 mil estudiantes extranjeros reciben becas Fulbright cada año.
La convocatoria se encuentra abierta del 18 de abril de 2026 al 8 de junio de 2026.
Requisitos para aplicar:
- Ser ciudadano/a guatemalteco que actualmente reside en Guatemala.
- Ser un graduado/a con una licenciatura o maestría.
- Promedio general de al menos 85/100 en el sistema guatemalteco o clasificado en el primer 15 por ciento (15%) de su clase.
- Nivel avanzado de inglés (tanto hablado como escrito).
- Tener al menos dos años de experiencia laboral a tiempo completo en un campo relacionado con sus estudios. El tiempo completo se define como al menos 30 horas a la semana.
- Demostrar habilidades de liderazgo y capacidad de adaptación, y ser altamente motivados.
- Estar comprometido/a con el desarrollo de su comunidad a través del servicio comunitario, el voluntariado u otras actividades.
- Ser elegible para una visa J-1.
- Comprometido/a regresar a Guatemala por al menos dos años consecutivos después de terminar sus estudios en los Estados Unidos y basarse en sus conocimientos en su campo profesional.
- Estar preparado/a para tomar el examen GRE en julio de 2025.
Para más información ingresa aquí.