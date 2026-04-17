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Nueva convocatoria de becas SEGEPLAN para estudios universitarios

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de abril de 2026, 07:53
Las candidatos tendrán apoyo financiero para cumplir su sueño profesional. (Foto: SEGEPLAN)

Las candidatos tendrán apoyo financiero para cumplir su sueño profesional. (Foto: SEGEPLAN)

La primera convocatoria del 2026, para estudiar carreras técnicas universitarias, licenciaturas y maestrías fue abierta.

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En su segundo año de lanzamiento, Fondo Nacional de Becas por Nuestro Futuro (FONABE) tiene el objetivo de apoyar financieramente a los guatemaltecos para que puedan continuar o iniciar a estudios universitarios.

Este programa de apoyo, esta coordinado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGLEPLAN) y anunció que la primera convocatoria para poder aplicar será del 16 de abril al 31 de mayo.

Los aspirantes interesados podrán postularse escogiendo la carrera y universidad privada de su preferencia. Y deben iniciar registrándose en la página para posteriormente cumplir con los requisitos de papelería requerida.

Conoce los requisitos y más información a través de la web de FONABE (clic aquí)

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