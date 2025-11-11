Los Rabanes se quitan "La maskara" en su nuevo sencillo

-

Los Rabanes aterrizaron en Guatemala con todo el ritmo de La maskara, su nuevo sencillo en colaboración con Lennox y Charlee Way.

El grupo lanzará próximamente su nuevo disco. (Foto: Édgar Pocón/Colaborador)

El tema, cuyo videoclip fue filmado en San Juan, Puerto Rico, nos transporta a un ambiente festivo, pero con una letra muy directa hacia alguien que traicionó.

Emilio Regueira, líder y vocalista del grupo panameño, relata que esta colaboración nació en las Navidades de 2024, cuando participaron en una entrega de regalos en la "Isla del encanto" junto a Lennox y Charlee.

El sencillo ha sido todo un éxito en radios y plataformas, mientras que el videoclip, que tiene a los músicos como protagonistas, supera las 65 mil visualizaciones en YouTube.

La maskara da nombre al próximo disco de Los Rabanes, dice el tecladista, Randy Cuevas. El material estará integrado por 8 canciones y varias colaboraciones, entre las que pueden mencionarse Jowell, Wisin y Tony Succar.

Para el grupo es de gran orgullo seguir ondeando la bandera del rock centroamericano, pero también destacan sus fusiones rítmicas.

En el pasado ha colaborado con los guatemaltecos Gángster y El Tambor de la Tribu, y ya preparan un nuevo tema junto a un rapero local, cuyo nombre revelarán próximamente.

Los Rabanes han sido reconocidos con premios tan importantes como el Latin Grammy, además de trabajar con artistas como Rubén Blades y Don Omar.

La agrupación se formó hace más de tres décadas en Panamá. (Foto: Édgar Pocón/Colaborador)

Sabías qué...

En La maskara, la banda panameña vuelve a apostar por el "rockton", esa "fórmula" entre rock y reguetón que se atribuyen haber creado junto a Don Omar en 2004.