Rabanne 1 Million Golden Oud llega a Guatemala

Perfumerías Fetiche anunció la llegada a Guatemala de Rabanne 1 Million Golden Oud, una edición especial inspirada en las fragancias orientales y que forma parte de la línea 1 Million de Rabanne.
La propuesta mantiene el diseño característico en forma de lingote de oro, incorporando detalles inspirados en la estética árabe, además de un perfil aromático más intenso y sofisticado en comparación con la versión clásica de la fragancia.
Esta edición se destaca por integrar "oud" dentro de su composición, una nota amaderada ampliamente utilizada en perfumería oriental y reconocida por su intensidad y profundidad aromática.
Entre las notas predominantes se encuentran acordes amaderados y especiados, acompañados de matices de sándalo y cuero, especialmente orientados para actividades nocturnas, eventos y climas fríos.
La fragancia fue desarrollada para quienes buscan aromas con mayor presencia y duración, ofreciendo una fijación aproximada de entre ocho y doce horas.
La edición ya se encuentra disponible en Perfumerías Fetiche, donde los usuarios podrán conocer esta propuesta que amplía el portafolio de fragancias exclusivas disponibles en Guatemala.
Para más información sobre la fragancia puedes consultar aquí.