Guatemala a la espera de que EE. UU. oficialice el acuerdo arancelario

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La operatividad del Acuerdo Recíproco de Aranceles con Estados Unidos depende ahora de la publicación oficial en las aduanas estadounidenses, luego de que Guatemala finalizara la notificación de sus compromisos técnicos la semana pasada.

El proceso para la entrada en vigor del Acuerdo Recíproco de Aranceles entre Guatemala y Estados Unidos se encuentra en una fase de espera administrativa en Washington, luego de que el Gobierno de Guatemala completara la semana pasada la notificación del cumplimiento de sus compromisos y requisitos.

Autoridades y empresarios indicaron que la ejecución de los beneficios arancelarios para los exportadores locales está supeditada a que las autoridades estadounidenses realicen las publicaciones correspondientes en sus registros oficiales y sistemas aduaneros.

La ministra de Economía, Gabriela García, confirmó que la institución mantiene un monitoreo constante sobre el estado del trámite ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

"No tenemos información todavía. Estamos, como siempre, llamando constantemente al USTR a ver cómo va. En cuanto sepamos algo, por supuesto que avisamos", explicó la funcionaria al referirse a la fase actual del proceso.

El rol de las aduanas estadounidenses

La activación del acuerdo requiere de una logística legal en dos niveles dentro de la administración de Estados Unidos, según Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), quien indicó que el paso determinante para el sector exportador no es solo la comunicación política, sino la actualización técnica en los puntos de entrada de mercancía.

"La notificación de Estados Unidos pasa por dos etapas. Una es la notificación y publicación en los medios que ellos consideran, ya sea Casa Blanca o en el sitio del USTR. El segundo, muy importante, es la publicación en las aduanas, que esa es operacionalmente la más relevante, porque es cuando ya se fija en qué productos, con qué aranceles y con qué partida arancelaria entran en este beneficio", detalló Carballido.

Alcance del acuerdo

La urgencia de esta publicación radica en el alivio económico que supondrá la eliminación del arancel temporal del 10% (bajo la sección 122), que actualmente pesa sobre el 70.4% de las exportaciones guatemaltecas hacia el mercado norteamericano.

Se estima que este beneficio impactará positivamente en un comercio valorado en aproximadamente US$3,300 millones, favoreciendo principalmente a los sectores de vestuario, textiles y agroindustria.

No obstante, el sector exportador recuerda que este es un primer paso, ya que el acuerdo también conlleva responsabilidades técnicas que el país debe sostener. Entre estos compromisos se incluye la modernización tecnológica, la facilitación del comercio y la gestión para la importación de etanol estadounidense, así como el compromiso de evitar impuestos digitales discriminatorios.

Al respecto, Carballido señaló que el entorno legal en EE. UU. ha sumado variables, tras resoluciones de su Corte Suprema que afectaron facultades arancelarias del Ejecutivo. Sin embargo, el sector privado mantiene el optimismo.

"A nosotros nos sigue conviniendo el acuerdo y para ellos representa la misma situación que teníamos antes del revés de la corte. El acuerdo está en la línea de lo que ellos quieren y nosotros queríamos; pensaríamos que no tienen razón para no publicarlo", afirmó.

Certeza para la inversión extranjera

La puesta en marcha de este acuerdo es considerada por el Ministerio de Economía como una herramienta clave para la atracción de inversión extranjera directa. La certeza jurídica que brinda el instrumento es un factor decisivo para que empresas internacionales decidan operar en el país y cotizar en sus respectivas bolsas de valores con estabilidad.

Según la ministra García, el portafolio actual de ProGuatemala incluye 80 empresas en diferentes etapas de prospección, de las cuales nueve ya han concretado inversiones, principalmente en el sector de manufactura textil.

"El acuerdo brinda las condiciones para que estas inversiones se consoliden y se conviertan en motores de desarrollo", subrayó la funcionaria.

Mientras se aguarda la notificación del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos, Guatemala mantiene sus canales diplomáticos abiertos para informar al sector productivo en el momento en que se habiliten los sistemas para el ingreso de productos con el arancel preferencial pactado.