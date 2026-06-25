Raíces y tres organizaciones superan los 30 mil afiliados para ser partidos políticos

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El partido Raíces mantiene el primer lugar de adhesiones, pese a que hace unos meses sumaba 2,167 afiliados.

Cuatro comités para la formación de partidos políticos ya superan los 30 mil adherentes aceptados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La información fue confirmada por la jefa del Departamento de Organizaciones Políticas del TSE, Deyanira Herrera, durante una reunión entre magistrados del órgano electoral y representantes de organizaciones políticas.

De acuerdo con los datos presentados por la funcionaria, el comité Raíces encabeza el listado con 39,448 adherentes aceptados, seguido por Revolución, con 37,787; XGuate, con 32,257; y Chapín, con 31,042.

Los magistrados del TSE presentaron las cifras de los comités proformación que buscan ser partidos políticos. (Foto: Wilder López / Soy502)

Estas son las únicas cuatro organizaciones en proceso de formación que, hasta el momento, sobrepasan la barrera de los 30 mil respaldos validados por el TSE.

Raíces, además de liderar el registro de adherentes, ha sido uno de los comités que mayor atención ha generado en el escenario político, al ser objeto de cuestionamientos y críticas por parte de varios partidos políticos y otros comités proformación en torno a su proceso de organización y captación de adhesiones.

El quinto lugar lo ocupa Dignidad, con 29,601 adherentes aceptados, seguido por Somos Dignidad Guatemala, con 22,672; Transformación Nacional, con 20,697; Partido Nuestra Libertad, con 17,973; Movimiento Único Chapín, con 15,882; y Reconstrucción Total, con 11,201.

La lista continúa con Renovación Ciudadana (10,807), Amor por Guatemala (10,594), Partido Liberal Guatemalteco (9,570), Fortaleza & Equidad por Guatemala (7,224), Frente de Integración Nacional (5,226), Alternativa Política (4,089), Partido Reformador (3,807), Pilas (3,524), Despierta GT (2,837), Unión (1,713) y Demosle (1,049).

Los comités Vida y Juntos por Guate aún no registran adherentes aceptados.

Comités proformación y adherentes aceptados

Infogram

Herrera explicó que el Departamento de Organizaciones Políticas es el encargado de supervisar y verificar las hojas de adhesión que presentan los comités proformación antes de aceptar e incorporar los respaldos a los registros oficiales.

La información fue dada a conocer durante la reunión periódica entre magistrados del TSE y representantes de partidos políticos, en la que también se abordaron distintos temas relacionados con la preparación del proceso electoral de 2027 y el avance de las organizaciones que buscan constituirse formalmente como partidos políticos.

PRIMER INFORME: Comités proformación buscan adeptos para convertirse en partidos políticos

El caso de Raíces

La dirigencia de Raíces explicó a Soy502 en mayo pasado que son el único comité pro formación que tuvo un crecimiento en las afiliaciones porque tienen jornadas de adhesión públicas en todo el país. En aquella oportunidad aseguraban que lograrían los números para ser un partido político.

Según el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE, el comité proformación Raíces fue inscrito el 1 de octubre de 2025.

Los datos de ese mismo departamento señalan que el 4 de febrero de 2026, es decir cinco meses y cuatro días después de su inscripción, la agrupación contaba con 2,167 adherentes y el reporte del 24 de marzo indica que para esa fecha ya tenía 10,446 simpatizantes.

El 24 de abril pasado, Raíces ya contaba con 17,798 simpatizantes. Los datos revelan que el partido sumó 15,631 adherentes en tan solo 79 días, según los reportes oficiales del departamento del RC.

Ahora, según el nuevo informe del TSE, presentado este jueves Raíces tiene 39,448 afiliados. Es decir, 21,560 más de los que registró hace dos meses.

El diputado oficialista Samuel Pérez Alvarez, quien figura como el secretario general provisional de Raíces, señaló a Soy502 en aquella oportunidad que no le extraña la velocidad con que creció el comité.

"La verdad es que es justo la expectativa que teníamos. Conozco perfectamente cómo es la burocracia del TSE y el reglamento de la Ley. Sabía cuáles eran los obstáculos para la inscripción del partido en términos financieros, de organización, administrativos y políticos", explicó el legislador.

Agregó que esperaban una tasa de rechazo al comité del 80%, sin embargo, según sus mediciones fue menor, ya que en promedio estuvo alrededor del 60% en los lugares que han visitado.