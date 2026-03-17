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Rama de árbol de grandes dimensiones se desploma y detiene el tránsito en zona 10

  • Por Geber Osorio
16 de marzo de 2026, 18:50
Ciudad de Guatemala
La rama ha obstaculizado el tránsito en un sector de la zona 10. (Foto: PMT)

La rama ha obstaculizado el tránsito en un sector de la zona 10. (Foto: PMT)

El incidente ha provocado congestionamiento en el sector.

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Una rama de un árbol de grandes dimensiones cayó sobre el carril auxiliar de la avenida Reforma y 5a. calle, en la zona 10 de la ciudad capital.

Esto ha provocado que el tránsito se detenga con dirección al norte, ya que la rama ha obstaculizado ambos carriles en el sector.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordina acciones preventivas para mantener la circulación en el sector, según indicaron las autoridades.

(Foto: PMT)
(Foto: PMT)

De momento se está a la espera de que se puedan retirar los obstáculos y se libere el paso vehicular.

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