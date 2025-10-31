Raschel Paz habla de la Guatemala que quiere mostrar en Miss Universe

Lista para dar lo mejor y disfrutar del proceso, Rachel Paz viajó rumbo a Tailandia, donde el próximo 20 de noviembre se realizará la gran final de Miss Universe.
Horas antes de abordar, la soberana de la belleza nacional conversó con Soy 502 y se dijo agradecida por la "gran oportunidad" de representar a Guatemala ante el mundo.
Raschel viaja con 6 maletas llenas de atuendos creados por diseñadores locales e internacionales y con los que busca imponer moda y elegancia.
En los últimos meses, ha protagonizado espectaculares sesiones de fotos y ha llamado la atención de los sitios especializados por su forma de desfilar.
"Siempre he dicho que cuando estoy frente a la cámara soy totalmente distinta. Desfilar como Miss es mostrar mi esencia como persona", asegura.
Aunque han sido meses de arduo trabajo, Raschel agradece el apoyo de los guatemaltecos dentro y fuera del país: "Es lindo crear conexiones y ver que a pesar de la distancia mantienen viva su esencia".
Para el viaje de ida, la guatemalteca eligió un espectacular conjunto blanco con minivestido y capa. En su muñeca, una pulsera que representa su fe y la forma de hacer presente a Dios en el proceso.
"Ante el mundo quiero mostrar esa Guatemala cálida y que le da la mano al prójimo. Este ya no es un sueño individual, sino el de todo un país", concluye la representante.
El certamen de Miss Universo se realiza en Tailandia, con 119 representantes confirmadas. En las semanas anteriores a la final, las concursantes participan en actividades sociales, culturales, entrevistas y pasarelas preliminares.