Raschel Paz habla de la Guatemala que quiere mostrar en Miss Universe

-

Lista para dar lo mejor y disfrutar del proceso, Rachel Paz viajó rumbo a Tailandia, donde el próximo 20 de noviembre se realizará la gran final de Miss Universe.

A la soberana le entusiasma la preliminar de Traje Nacional. (Foto: Wilder López)

Horas antes de abordar, la soberana de la belleza nacional conversó con Soy 502 y se dijo agradecida por la "gran oportunidad" de representar a Guatemala ante el mundo.

Raschel viaja con 6 maletas llenas de atuendos creados por diseñadores locales e internacionales y con los que busca imponer moda y elegancia.

En los últimos meses, ha protagonizado espectaculares sesiones de fotos y ha llamado la atención de los sitios especializados por su forma de desfilar.

Raschel tiene 24 años y es Licenciada en Ciencias Políticas. (Foto: Wilder López)

"Siempre he dicho que cuando estoy frente a la cámara soy totalmente distinta. Desfilar como Miss es mostrar mi esencia como persona", asegura.

Aunque han sido meses de arduo trabajo, Raschel agradece el apoyo de los guatemaltecos dentro y fuera del país: "Es lindo crear conexiones y ver que a pesar de la distancia mantienen viva su esencia".

Paz fue coronada el pasado 12 de julio en Quetzaltenango. (Foto: Gustavo Rodas/colaborador)

Para el viaje de ida, la guatemalteca eligió un espectacular conjunto blanco con minivestido y capa. En su muñeca, una pulsera que representa su fe y la forma de hacer presente a Dios en el proceso.

"Ante el mundo quiero mostrar esa Guatemala cálida y que le da la mano al prójimo. Este ya no es un sueño individual, sino el de todo un país", concluye la representante.

Miss Universe Guatemala junto a representantes de la organización: Óscar Flores, Tere López y Mauricio Méndez. (Foto: Wilder López)

El certamen de Miss Universo se realiza en Tailandia, con 119 representantes confirmadas. En las semanas anteriores a la final, las concursantes participan en actividades sociales, culturales, entrevistas y pasarelas preliminares.