Raschel Paz conquista Phuket rumbo a la final de Miss Universe

Las candidatas realizaron actividades oficiales en Phuket.
La modelo guatemalteca se encuentra llevando a cabo sus actividades de segunda etapa, previo a la gala final donde se dará a conocer a la nueva Miss Universe.
Junto a las demás concursantes, Raschel Paz llegó a la ciudad de Phuket, en Tailandia, donde las participantes se hospedan y realizan actividades oficiales del certamen.
Una de las paradas ha sido en el lujoso complejo turístico Kora Beach Resort Phuket, donde las concursantes desfilaron con vestidos de gala delante de decenas de espectadores.
Paz lució glamurosa con un vestido dorado, con detalles relucientes, acompañado de un collar y aretes en forma de cruz a juego.
Etapas
Durante la primera etapa (preparación), las participantes asisten a eventos sociales, desfiles y sesiones fotográficas.
En la segunda, las modelos asisten a pasarelas, dan entrevistas, lucen trajes nacionales y compiten en la gala de moda internacional el 21 de noviembre.