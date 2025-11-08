Raschel Paz conquista Phuket rumbo a la final de Miss Universe

- Las candidatas realizaron actividades oficiales en Phuket. DESCUBRE: Primera etapa: Raschel Paz convive con candidatas a Miss Universe La modelo guatemalteca se encuentra llevando a cabo sus actividades de segunda etapa, previo a la gala final donde se dará a conocer a la nueva Miss Universe. Raschel Paz destacó por su elegancia durante el desfile de gala. (Foto: Instagram) Junto a las demás concursantes, Raschel Paz llegó a la ciudad de Phuket, en Tailandia, donde las participantes se hospedan y realizan actividades oficiales del certamen. Una de las paradas ha sido en el lujoso complejo turístico Kora Beach Resort Phuket, donde las concursantes desfilaron con vestidos de gala delante de decenas de espectadores. La belleza y carisma de Raschel Paz destacan en cada presentación. (Foto: Instagram) ENTÉRATE: La emotiva despedida de Raschel Paz rumbo a Miss Universe Paz lució glamurosa con un vestido dorado, con detalles relucientes, acompañado de un collar y aretes en forma de cruz a juego. El dorado ha sido el toque personal de Paz durante su participación en Miss Universe. (Foto: Instagram) Etapas Durante la primera etapa (preparación), las participantes asisten a eventos sociales, desfiles y sesiones fotográficas. En la segunda, las modelos asisten a pasarelas, dan entrevistas, lucen trajes nacionales y compiten en la gala de moda internacional el 21 de noviembre. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raschel Alexandra (@raschelpaz)