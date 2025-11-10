Raschel Paz conquista con traje de baño desde Miss universo

La representante de Guatemala irradia belleza y determinación.
Raschel Paz ha brillado en traje de baño, mostrando seguridad, elegancia y carisma que la posicionan como una de las candidatas más destacadas del certamen días previos al gran evento.
Desde las playas de Bangkok, Tailandia, Miss Universo Guatemala 2025 deslumbró con su perfecta figura desde una piscina y las playas del lugar.
"Más fuerte que nunca", escribió Raschel mientras caminaba con seguridad como si estuviera en la pasarela del certamen.
Los fanáticos la han apoyado con comentarios positivos en cada publicación que hace, donde se puede leer lo orgullosos que se sienten de su presencia y trabajo en Miss Universo 2025.
El certamen arrancó oficialmente el 2 de noviembre y culminará con la gran final el 21 de noviembre, donde se coronará a la sucesora de Victoria Kjaer.
Las participantes se encuentran en las actividades previas donde visitan templos, hacen recorridos turísticos y degustación de la gastronomía tailandesa, además de asistir a eventos de patrocinadores y desfiles de moda.