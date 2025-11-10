Raschel Paz conquista con traje de baño desde Miss universo

-

La representante de Guatemala irradia belleza y determinación.

Raschel Paz ha brillado en traje de baño, mostrando seguridad, elegancia y carisma que la posicionan como una de las candidatas más destacadas del certamen días previos al gran evento.

Raschel Paz fue coronada como Miss Universe Guatemala 2025 y viajó a Tailandia para competir en la edición 74 del certamen. (Foto: Instagram)

Desde las playas de Bangkok, Tailandia, Miss Universo Guatemala 2025 deslumbró con su perfecta figura desde una piscina y las playas del lugar.

"Más fuerte que nunca", escribió Raschel mientras caminaba con seguridad como si estuviera en la pasarela del certamen.

Raschel ha trabajado en proyectos de desarrollo sostenible y responsabilidad social. (Foto: Instagram)

Los fanáticos la han apoyado con comentarios positivos en cada publicación que hace, donde se puede leer lo orgullosos que se sienten de su presencia y trabajo en Miss Universo 2025.

Este año, Miss Universo se celebra bajo el lema “El poder del amor”, que busca resaltar la unidad y resiliencia femenina. (Foto: Instagram)

El certamen arrancó oficialmente el 2 de noviembre y culminará con la gran final el 21 de noviembre, donde se coronará a la sucesora de Victoria Kjaer.

Las participantes se encuentran en las actividades previas donde visitan templos, hacen recorridos turísticos y degustación de la gastronomía tailandesa, además de asistir a eventos de patrocinadores y desfiles de moda.