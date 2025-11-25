Raschel Paz entra al mundo de Hello Kitty en Corea

- La guatemalteca vive experiencias únicas tras el certamen. LEE: En Corea: Raschel Paz inicia un nuevo capítulo tras Miss Universe Raschel Paz, Miss Universe Guatemala, disfruta de unas merecidas vacaciones en Corea del Sur tras su participación en el certamen internacional. Raschel muestra otra faceta más casual en su paso por Corea. (Foto: Instagram) Acompañada de un grupo de amigos, la guatemalteca ha aprovechado para recorrer sitios emblemáticos y vivir nuevas experiencias, entre ellas una visita especial a una cafetería temática de Hello Kitty, muy popular entre turistas. Paz vistió de rosa en su visita a la cafetería. (Foto: Instagram) ENTÉRATE: El mensaje de Raschel Paz tras llegar al Top 30 en Miss Universe En sus redes sociales, Paz compartió varias fotografías en las que se le ve rodeada de la icónica gatita y decoraciones en tonos rosados. Paz visitó Hello Kitty Apple Cafe. (Foto: Instagram) Raschel luce feliz, mostrando su lado más relajado y divertido. Junto a las imágenes escribió con humor: "Muy Hello Kitty de mi parte. Mini Reich se siente muy feliiiz", frase que rápidamente generó reacciones positivas de sus seguidores, quienes celebraron verla disfrutar después de semanas de intensa preparación y exposición mediática. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raschel Alexandra (@raschelpaz)