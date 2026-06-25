Esta es la razón por la que sucedieron los terremotos en Venezuela

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Venezuela registra un alto riesgo sísmico, con un historial de temblores que revela que aproximadamente el 80% de la población reside en zonas de alta amenaza sísmica.

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Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, ubicándose entre los más intensos registrados en más de un siglo.

Los sismos registraron una magnitud 7.1 y el segundo de 7.5. Estos movimientos en las placas tectónicas provocaron el derrumbe de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas.

Cabe aclarar que Venezuela registra un alto riesgo sísmico, con un historial de temblores que revela que aproximadamente el 80% de la población reside en zonas de alta amenaza sísmica.

Los terremotos dejaron a miles de personas afectadas. (Foto: AFP)

La razón por la que Venezuela está en una zona de alta amenaza sísmica

La estructura geológica de Venezuela la posiciona entre las regiones con mayor actividad sísmica del norte de Sudamérica.

El país se encuentra sobre el límite entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, dos grandes bloques rígidos de la corteza terrestre conocidos como placas tectónicas.

La Placa del Caribe se extiende bajo gran parte del mar Caribe y abarca el norte de Venezuela, mientras que la Placa Sudamericana abarca todo el continente sudamericano hacia el sur.

El límite entre ambas atraviesa el norte del país, desde la frontera con Colombia hasta el litoral central, pasando por el occidente venezolano.

Placas tectónicas que atraviesan la tierra. (Foto: iStock)

Este fenómeno se manifiesta con mayor intensidad en las zonas aledañas a sistemas de fallas activas, como la falla de Boconó, una fractura geológica de unos 500 kilómetros de longitud que cruza los Andes venezolanos desde la depresión del Táchira, en el suroeste, hasta las costas del Caribe, cerca de Morón en el estado de Carabobo.

La falla de Boconó actúa como el principal límite superficial entre la Placa del Caribe y la Sudamericana, y es responsable de muchos de los sismos más fuertes registrados en el país.

*Con información de Infobae