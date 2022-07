Por esta razón YouTube cerró todos los canales de YosStop

YouTube cerró todos los canales de YosStop: ¿Cuál fue la razón?

La creadora de contenido Yoseline Hoffman, mejor conocida como "YosStop" anunció en su cuenta de Instagram que YouTube cerró repentinamente su canal de videos.

La mexicana de 31 años agregó que también cerraron el de su esposo, Gerardo González e indicó que espera recibir una respuesta en esta semana.

Foto: captura de pantalla

"Me siguen preguntando si yo quité mis canales. No, yo no fui, YouTube de repente los borró sin ninguna razón, y también el de Gerardo no sabemos por qué. Esperemos que esta semana nos digan algo", expresó.

¿Cuál sería la razón?

De acuerdo con el medio "El Universal", un portavoz de la compañía mencionó que habrían descubierto una cuenta alterna de YosStop para monetizar contenido, pese a que en 2021 ya se le había advertido, tras violar los lineamientos.

Sin embargo, la pareja de la youtuber se pronunció en historias de Instagram para informar que la plataforma cuenta con las identificaciones oficiales de ambos, por lo que sus canales están verificados.

"Esa cuenta que yo hice, está verificada ellos tienen mi credencial de elector, saben que soy yo. Entonces eso significa que esa justificación no es válida. Chequen si esa información es real porque no puede ser eso", agregó Gerardo.

Caso "YosStop"

La "infuencer" de origen mexicano fue arrestada en junio de 2021 por el delito de pornografía infantil y agresión sexual.

En noviembre de ese mismo año, Hoffman salió de prisión tras la reclasificación de su delito, llegando a un acuerdo reparatorio que implicaba el pago de una cantidad económica y una disculpa pública a la víctima implicada.