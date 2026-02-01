La reacción de un conductor al que intentaron asaltar (video)

Un automovilista se encontraba transitando en la zona 11 capitalina cuando personas armadas intentaron asaltarlo.

Al ver las intenciones de los atacantes decide reaccionar defendiéndose y perseguiéndolos por lo que los presuntos ladrones se dan a la fuga.

Los atacantes se dirigieron a la Calzada Águilar Batres donde dejaron tirada en la cinta asfáltica el arma de fuego en la con la que minutos antes intentaron amenazar al conductor.

Momentos después se presentaron elementos de la PNC para indagar el hecho e incautar el arma.

Las autoridades deberán investigar el hecho para esclarecer los hechos.

— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) January 31, 2026

Los asaltantes dejaron tirada un arma de fuego en el pavimento. (Foto: Amilcar Montejo)