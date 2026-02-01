Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

La reacción de un conductor al que intentaron asaltar (video)

  • Por Reychel Méndez
31 de enero de 2026, 18:51
El conductor los persiguió para defecderse. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El conductor los persiguió para defecderse. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El conductor se dio cuenta que lo intentaban asaltar y así reaccionó.

OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate! Así estará el tránsito a partir de este lunes 2 de febrero

Un automovilista se encontraba transitando en la zona 11 capitalina cuando personas armadas intentaron asaltarlo.

Al ver las intenciones de los atacantes decide reaccionar defendiéndose y perseguiéndolos por lo que los presuntos ladrones se dan a la fuga.

Los atacantes se dirigieron a la Calzada Águilar Batres donde dejaron tirada en la cinta asfáltica el arma de fuego en la con la que minutos antes intentaron amenazar al conductor.

Momentos después se presentaron elementos de la PNC para indagar el hecho e incautar el arma.

Las autoridades deberán investigar el hecho para esclarecer los hechos.

Los asaltantes dejaron tirada un arma de fuego en el pavimento. (Foto: Amilcar Montejo)
Los asaltantes dejaron tirada un arma de fuego en el pavimento. (Foto: Amilcar Montejo)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar