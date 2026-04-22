La reacción del Inguat al video de imprudencia de turistas en el volcán Santiaguito

A través de las redes autoridades enviaron un mensaje para prevenir un accidente entre las personas que suben al volcán Santiaguito.
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Escalar el volcán activo puede ser un peligro para quien se arriesga a estar en la cima, ya que en cualquier momento, el suelo puede explotar o sacar material piroclástico, explicaron las autoridades.
Además, indicaron: “Es importante que no arriesgues tu vida por una fotografía o un video para redes sociales, las autoridades reiteran que está prohibido acercarse a la zona“.
"Vimos un video que no debería existir, personas corriendo por su vida" se escucha en la advetencia.
"Ese video no es aventura, no es contenido, es gente corriendo porque ya no tiene control de la siutación", aseguran.
El Instituto Guatemalteco de Turismo hace un llamado a evitar una catástrofe, ascendiendo a un lugar donde donde hay lava, humo tóxico y no hay equipos de seguridad ante cualquier emergencia.
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