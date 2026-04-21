Surge otro video de turista huyendo tras explosión del volcán Santiaguito

Uno de los turistas grabó de cerca el momento de la explosión mientras intenta escapar con desesperación.
EN CONTEXTO: Turistas suben al volcán Santiaguito en plena explosión (video)
Un grupo de turistas fue captado en la cima del volcán Santiguito, pese a que está prohibido debido al peligro que representa.
Imágenes que han circulado en redes sociales, muestran al grupo en el volcán cuando ocurre una explosión, la cual generó una gran columna de ceniza y flujos piroclásticos.
En nuevo video, grabado por uno de los turistas afectados, se observa más de cerca el impactante momento de la explosión.
Quien graba comienza a gritar mientras intenta huir del lugar.
La prohibición de acercarse a la zona de restricción delimitada por un radio de 5 kilómetros a la redonda del complejo de los domos se mantiene, así como la prohibición de acercarse a estas zonas a través de las rutas provenientes de los municipios de Quetzaltenango y El Palmar, y permanecer o acampar en las mismas.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) hace un llamado a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades locales.