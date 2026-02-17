Real Madrid cobra venganza al Benfica con un golazo de Vinicius

-

El Real Madrid dio este martes un paso importante hacia los octavos de final de la UEFA Champions League luego de imponerse 1-0 al Benfica en el estadio Da Luz, en el duelo de ida del playoff de acceso a la siguiente ronda. El conjunto merengue logró una ventaja mínima, pero valiosa, de cara al partido de vuelta que se disputará la próxima semana en el Santiago Bernabéu.

El único gol del encuentro fue obra de Vinícius Júnior al minuto 50, cuando sacó un potente derechazo a la escuadra que dejó sin opciones al guardameta rival y significó el triunfo para el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

El compromiso estuvo marcado por la polémica, especialmente por un nuevo episodio de racismo contra Vinícius Júnior en las gradas del estadio lisboeta. Además, el brasileño protagonizó un cruce de palabras con el futbolista Gianluca Prestianni durante el desarrollo del partido, en un duelo de alta tensión.

Otra de las incidencias del encuentro fue la expulsión del técnico del Benfica, José Mourinho, quien vio la doble tarjeta amarilla tras reclamar una acción en la que Vinícius pudo haber sido expulsado. El estratega portugués no estará en el partido de vuelta, donde su equipo deberá buscar la remontada en territorio madrileño.

Con este resultado, el Real Madrid suma otra victoria bajo el mando de Arbeloa y se cobra revancha de la derrota sufrida en la última jornada de la fase de liga, cuando cayó 4-2 ante el conjunto lisboeta. Ahora, los blancos parten con ventaja en la serie y buscarán sellar su clasificación a los octavos de final en casa.