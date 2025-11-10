Real Madrid confirma las lesiones de Valverde y Courtois

El arquero de Real Madrid, Thibaut Courtois, se perderá los dos últimos partidos con Bélgica de clasificación al Mundial 2026, ante Kazajistán y Liechtenstein, por una lesión en el aductor que sufrió tras el empate a cero de su equipo ante Rayo el domingo en Vallecas.
"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha", señaló el club blanco en un comunicado.
La entidad madridista descartó revelar el tiempo de baja, pero se prevé que entre 10 y 12 días, según la prensa española, al igual que su compañero, el uruguayo Fede Valverde, quien tampoco acudirá a la llamada de su selección, por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.
El centrocampista uruguayo ya acabó con molestias el partido de Champions que el Real Madrid perdió contra el Liverpool (1-0) hace una semana, aunque la resonancia practicada posteriormente no reveló ninguna lesión problema.
De este modo, la vuelta de Courtois, y del mismo modo Valverde, se prevé ante Elche, el 23 de noviembre.