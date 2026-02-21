Real Madrid falla en Pamplona y su liderato puede durar una fecha

-

Un gol de último minuto le dio el triunfo al Osasuna sobre el Real Madrid que hipotecó su liderato y ahora queda a merced de lo que haga el Barcelona este domingo.

La alegría de haber alcanzado la cima varias jornadas después, puede ser muy corta para el Real Madrid, que este sábado falló en su visita a Pamplona y perdió 2-1 ante el Osasuna.

Los de Álvaro Arbeloa solo mostraron chispazos de futbol, lo que no les alcanzó para ser superados por un equipo que tuvo el aliento de su afición durante todo el juego.

Ante Budimir adelantó a los locales por la vía del penal, señalado por el VAR, al minuto 38. Vinícius Junior logró la igualdad al minuto 73, después que se le anulara un golazo a Mbappé por fuera de lugar.

Ya sobre el final, Raúl García de Haro se mandó con una espectacular acción por la banda izquierda, dejó tirado a un defensor con un recorte y disparó de derecha para desatar la locura en el Sadar.

El Madrid se quedó con 60 puntos en la primera posición, pero el Barsa (58 unidades) puede volver a la cima mañana cuando enfrente al Levante (10:15 a. m.)