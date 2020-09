El Real Madrid remonta y derrota al Betis

El Real Madrid, vigente campeón liguero, ganó 3-2 en el campo del Betis este sábado, en la 3ª jornada del campeonato español.

El equipo madrileño se adelantó con un gol de Fede Valverde, al minuto 14. Sin embargo, el jugador rival, Aissa Mandi, equilibró de cabeza al 35, y William Carvalho puso el 2-1 de un duro disparo en el área, apenas dos minutos después.

Pero un autogol del brasileño Emerson, en el minuto 48, permitió al equipo Blanco empatar.

Cerca del final, Sergio Ramos puso el 3-2, de penal (81), para llevarse el partido ante un Betis, que acabó con diez por la expulsión de Emerson por tarjeta roja directa.

"Podemos estar contentos con el partido", dijo el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconociendo que "sabemos que podemos y vamos a mejorar".

El partido se vio marcado por el videoarbitraje (VAR), así como por el penal sancionado tras una mano de Marc Bartra en el área, aunque Zidane prefirió no hacer polémica.

"Hay un árbitro, revisa las jugadas y al final es justo lo que ha pasado. Es el que manda, nunca me meto con los árbitros y no lo voy a hacer hoy", dijo el técnico merengue.

Pellegrini crítico

Su homólogo bético, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró más crítico asegurando que "jugar contra el Real Madrid, contra penal, contra expulsión y contra el VAR todo junto es difícil".

"Me quedo con la actuación del equipo mientras estuvimos once contra once", añadió Pellegrini, tras el partido, que empezó dominando el equipo Blanco.

El Real sumó así sus primeros tres puntos de la temporada, mientras que el Betis cortó su buena racha de dos victorias consecutivas, aunque se mantiene en la segunda posición, por detrás del Granada.

