Real Madrid vence al Atlético y se cita con el Barsa en la final de la Supercopa

Con goles de Valverde y Rodrygo, el Real Madrid venció 2-1 al Altético de Madrid del "Cholo" Simeone y se verá con el Barcelona, el domingo, por el título de la Supercopa de España.

Sin su estrella Kylian Mbappé, lesionado de la rodilla izquierda, el Real Madrid disputará el domingo la final de la Supercopa de España contra el Barcelona en Yeda, Arabia Saudita, tras vencer este jueves por 2-1 al Atlético.

El uruguayo Federico Valverde (minuto 2) adelantó al equipo blanco al inicio del choque, y el brasileño Rodrygo (55) amplió la diferencia, que luego contrarrestó el noruego Alexander Sorloth (58).

Pagaron una millonada por un clásico cada año y un clásico cada año que van a tener. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) January 8, 2026

Pese a la insistencia de los colchoneros, que se impusieron a su rivales en La Liga por 5-2, la victoria acabó cayendo a favor de los merengues.

El clásico se reeditará después de que el año pasado se lo llevara el Barsa, también en Arabia Saudita, un país que desembolsa cada temporada varias decenas de millones de euros para acoger la competición.

De esta manera, los azulgranas buscarán hacerse con su título 16 (son los máximos ganadores de la competencia con 15), mientras que el cuadro blanco tratará de recortar la diferencia y conseguir la corona 14 de la historia.