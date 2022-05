El video falso que circula sobre Jason Momoa testificando a favor de Johnny Depp

Un video de Jason Momoa (Aquaman) testificando en el proceso judicial entre Johnny Deep y Amber Heard se hizo viral y muchos dudan de su veracidad.

En tiktok, la cuenta "The show must go on", publicó un video en donde se ve al actor Jason Momoa supuestamente en el juicio de Johnny Deep y Amber Heard. El video tiene 26 millones de reproducciones y ha llamado la atención sobre su veracidad.

El video fue titulado "Como cuando le pides a tu mejor amigo que te apoye en la corte". Se muestra a Momoa encendiendo su cámara y preparándose para testificar. Se presenta y luego empieza a responder de manera sarcástica las preguntas del abogado. Las risas dentro del juzgado no faltaron.

Mira acá el video

#parati #fypシ #foryoupage ♬ original sound - They call me Mimi @theshow_must_go_on Es una broma KARENN!! IT'S JUST A joke KARENNN! #JhonnyDepp

El video no es real, aunque la edición del mismo hace dudar a los internautas. La cuenta aseguró que editó las escenas del juicio de la semana, hizo una sincronización labial y que el actor Momoa habría apoyado en hacerlo.

"Por un momento pensé que era real", fue uno de los comentarios que recibió el video.

Este no fue el único video publicado por esta cuenta, en su perfil muestran otros, haciendo comedia al juicio. Acá te dejamos otro: