Contra extorsiones: realizan 165 allanamientos en todo el país

Hasta ahora se han reportado nueve aprehensiones.
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Un amplio operativo contra estructuras dedicadas a la extorsión se desarrolló este día con la ejecución de 165 allanamientos en al menos 15 municipios de distintos departamentos del país, como parte de acciones coordinadas por las autoridades de seguridad.
Las diligencias, a cargo de investigadores de unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con fiscales del Ministerio Público, se concentran en áreas como Guatemala, Villa Nueva, Mixco, San Miguel Petapa, Fraijanes y Santa Catarina Pinula, además de Sacatepéquez, Chimaltenango, Baja Verapaz, Retalhuleu y Escuintla.
Según información preliminar, los operativos tienen como objetivo recabar evidencias que permitan fortalecer diversas investigaciones en curso, así como hacer efectivas órdenes de captura contra presuntos implicados en redes de extorsión.
Las autoridades indicaron que los allanamientos se desarrollan de forma simultánea y se reportan al momento al menos nueve aprehensiones.