Secuestro de odontólogo: realizan audiencia de primera declaración de Andrés Alcázar

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Alcazar está vinculado al caso del secuestro de odontólogo Julio Martínez.

La mañana de este miércoles 15 de julio se desarrolla la audiencia de primera declaración de Andrés Alcázar Crespo en el Juzgado de Mayor Riesgo B, dentro del proceso penal relacionado con el secuestro del odontólogo Julio Martínez, ocurrido en mayo de 2025.

Alcázar Crespo, de 20 años, es el sexto capturado vinculado a este caso.

La fiscalía solicitó que se ligue a proceso a Alcázar por el delito de plagio o secuestro, ya que se le señala de la compra de cinco chips los cuales fueron utilizados para las llamadas de negociación del rescate.

Con la audiencia las autoridades buscan determinar si también existen elementos suficientes para ligarlo a proceso penal dentro de este expediente.

La diligencia estaba programada para el 15 de julio luego de que, el pasado 8 de julio, el juez Eduardo Orozco aplazara la audiencia a petición del Ministerio Público (MP).

El Juzgado de Mayor Riesgo B desarrolla la audiencia de primera declaración de Andrés Alcázar Crespo, señalado por el MP de participar en el caso del secuestro del odontólogo Julio Martínez.



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En esa ocasión el ente investigador argumentó no contar en ese momento con la carpeta de investigación ni con las copias de los medios de prueba necesarias para ponerlas a disposición de la defensa técnica.

Mientras se reprogramaba la audiencia, el sindicado fue enviado a prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala, ubicada en la zona 17 de la ciudad de Guatemala.

Durante la audiencia del 8 de julio, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro explicó que Alcázar Crespo fue capturado alrededor en un inmueble del condominio Villa Verde 2, ubicado en el kilómetro 20.5 de la ruta a Fraijanes, Guatemala.

Según el MP, agentes del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron una orden de captura emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo B por el delito de plagio o secuestro.

La investigación del MP establece que el odontólogo Julio Martínez fue secuestrado el 28 de mayo de 2025 cuando se dirigía a su clínica.

La audiencia de primera declaración busca resolver la situación jurídica de Andrés Alcázar Crespo.



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Ese mismo día, los secuestradores se comunicaron con la familia para exigir Q5 millones a cambio de su liberación.

Como parte de las pesquisas, en agosto de 2025 la Fiscalía contra el Delito de Secuestro efectuó varios allanamientos y reportó la captura de cinco personas presuntamente involucradas en la estructura criminal.

Las investigaciones identifican a Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, amigo de la víctima, como el supuesto líder del grupo y la persona que vigiló durante varios días al odontólogo antes del secuestro.

Durante la etapa de investigación también fueron reproducidas intercepciones telefónicas que, según la Fiscalía, vinculan a Quiñónez Corado con el caso, sin embargo, esta persona continúa prófuga.

Los otros implicados son Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, Juan Ubaldo Tzun Castillo, Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González González, este último señalado por el MP como el negociador.

El 28 de mayo de este año, el Juzgado de Mayor Riesgo B resolvió enviar a juicio a los cinco sindicados por el delito de plagio o secuestro.