Realizan requisa sorpresiva en cárcel de Puerto Barrios

Decenas de agentes buscan ilícitos dentro del centro penitenciario.
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Decenas de efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con el Sistema Penitenciario y el Ministerio Público, realizan una requisa sorpresiva en la cárcel de Puerto Barrios. La acción tiene como objetivo la localización de ilícitos dentro del centro penitenciario.
Fuerzas de seguridad mantienen el perímetro controlado y han solicitado colaboración del personal penitenciario para garantizar que la inspección se realice de manera ordenada y efectiva.
Las autoridades confirmaron que el operativo se encuentra en desarrollo y, por el momento, no se han dado a conocer hallazgos preliminares.
La requisa busca reforzar la seguridad interna y prevenir hechos delictivos al interior del penal, recalcó la PNC.