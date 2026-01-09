El hombre que fue recapturado en una comisaría dos días después de ser liberado

El recapturado recientemente había cumplido una condena de cinco años de cárcel por distintos delitos al que ahora se le acusa.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un fallecido y un herido en San Miguel Petapa
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a José Ortega, de 26 años, cuando acudió a la comisaría de Jalapa a realizar la denuncia de extravío de su Documento Personal de Identificación (DPI).
Este individuo salió de la cárcel Fraijanes II, el pasado miércoles 7 de enero, donde cumplió condena de cinco años, por el delito de portación ilegal de arma de fuego, según establecieron las autoridades.
Sin embargo, este viernes 9, dos días después de su liberación fue recapturado, esta vez es acusado del delito de homicidio, indicó la PNC.
Por lo tanto, este hombre fue trasladado al juzgado correspondiente para resolver su situación legal.