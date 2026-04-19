Capturan a hombre cuatro días después de salir de la cárcel

El hombre presentaba una orden de captura vigente y apenas pudo disfrutar de la libertad.
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Diego "N", de 29 años, fue detenido en Cobán, Alta Verapaz, apenas cuatro días después de haber recuperado su libertad.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo ubicaron en el área del mercado Talpetate, zona 6, donde verificaron que tenía una orden de captura pendiente por el delito de hurto.
Según los registros policiales, el hombre había salido recientemente de la cárcel de Cobán tras cumplir una condena de seis meses por un delito similar.
Además, los antecedentes de la PNC indican que Diego "N" fue detenido en ocasiones anteriores por casos por hurto agravado y responsabilidad de conductores en los años 2013 y 2017.