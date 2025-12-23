Recapturan a sexto reo fugado de Fraijanes II en Izabal

La recaptura de Milton Noel Navarro García eleva a seis el número de reos fugados de Fraijanes II que han sido localizados.
Milton Noel Navarro García alias Dark, uno de los reos que se fugaron de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, fue recapturado durante un operativo realizado en el departamento de Izabal, informó el Ministerio Público la mañana de este martes 23 de diciembre.
La recpatura se realizaó durante una diligencia de allanamiento en ese departamento.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC).
Con esta captura, suman seis los reclusos recapturados de los 20 que escaparon del centro penitenciario.
Sobre la fuga
La fuga ocurrió el pasado 12 de octubre, cuando el Sistema Penitenciario confirmó la evasión de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 que permanecían recluidos en Fraijanes II. Según el Ministerio Público, la principal línea de investigación señala que los privados de libertad habrían contado con la colaboración de empleados y funcionarios del propio sistema carcelario.
Derivado de este caso, el subdirector del centro penitenciario, Víctor Alveño, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. Además, 24 guardias capturados permanecen a la espera de la audiencia en la que se definirá si enfrentarán proceso penal. También continúan vigentes órdenes de captura contra el exministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la exviceministra Claudia Palencia; y el exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.