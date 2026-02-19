Sala rechaza amparo planteado en contra de AeroMetro y la Municipalidad de Guatemala

-

El alcalde, Ricardo Quiñónez, señala que el proyecto sigue en marcha y asegura que cumplió con todos los procesos.

La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo resolvió suspender en forma definitiva el trámite de amparo en contra del Consejo Municipal capitalino por el caso de AeroMetro, que fue planteado por diputados oficialistas.

En la resolución la Sala precisa que su decisión se tomó debido a que hay falta de definitividad, temporalidad y legitimidad activa en el caso y además ordena archivar las diligencias.

Cuando un órgano jurisdiccional suspende en definitiva un trámite de amparo provoca que se detenga el acto reclamado y mantiene todas las actuaciones en el estado que se encuentran. Debido a que la decisión fue emitida por una sala la decisión aún es susceptible de acciones.

En uno de los considerandos de la resolución se precisa que de acuerdo al informe circunstanciado rendido por las autoridades impugnadas se estableció que el amparista, que es el diputado Samuel Pérez Alvarez, no agotó la vía administrativa previa.

Esto debido a que "el procedimiento de concesión —de AeroMetro— estuvo sujeto a mecanismos ordinarios de control administrativo y jurisdiccional que no fueron oportunamente activados por el postulante".

En Derecho la definitividad es el incumplimiento del principio que obliga a agotar todos los recursos administrativos o judiciales antes de acudir al amparo, mientas que la temporalidad se refiere a incumplir los plazos de tiempo definidos para los trámites administrativos o judiciales.

Mientas que la falta de legitimidad puede definirse como la ausencia de una relación jurídica directa entre las partes y el objeto en disputa, por lo que se puede interpretar que la parte que pide no tiene el derecho real de hacerlo.

Alcalde se pronuncia

Ricardo Quiñonez, alcalde capitalino afirmó que la decisión de la Sala de suspender en definitiva el amparo presentado en contra del Aerometro "respalda la legalidad del proyecto y permite que continúe avanzando conforme a la ley".

"Guatemala enfrenta una emergencia nacional de tráfico. En una emergencia, se responde con resultados. Y estamos entregando resultados", afirmó el jefe edil.

Agregó que "el proyecto AeroMetro ha sido público durante varios años" y "ha pasado por distintas instancias, incluyendo el Congreso de la República, y sus procesos han sido transparentes y conocidos".

"Es trabajo técnico y planificación responsable. Seguimos avanzando con resultados para la gente", puntualizó Quiñonez.