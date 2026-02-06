Actores oficialistas contradicen a gobierno por tema de AeroMetro

-

Empresa señala que el proyecto es privado y que la institucionalidad guatemalteca no dará ningún tipo de apoyo.

Pese a que el presidente Bernardo Arévalo señaló que el tema del tránsito es una emergencia nacional, que busca la construcción de un Metro y que sus planes a largo plazo están vinculados a construir un sistema de transporte para alimentar las arterias del Metro y el AeroMetro, diputados oficialistas y un exministro de Comunicaciones accionaron e hicieron críticas en contra del proyecto de movilidad urbana.

Dicho proyecto es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad impulsado por la Municipalidad de Guatemala y facilitar la movilidad de miles de personas. Tanto la comuna como la empresa encargada de su construcción, explican que se trata de un sistema moderno y que no requerirá de la inversión estatal para su funcionamiento.

"Recibimos a finales del año pasado un informe que la cooperación coreana desarrollaba hace años sobre el plan vial para la ciudad de Guatemala. Tiene una serie de recomendaciones de mecanismos y métodos para poder reducir los problemas del tránsito, no es una sola medida ya que si se construye el Metro y el AeroMetro se facilitará que haya menos recarga en las carreteras", afirmó el mandatario.

A pesar de las declaraciones de Arévalo, recientemente actores cercanos a su Gobierno han hecho denuncias y críticas en contra del AeroMetro y no han tomado en cuenta sus declaraciones de que los planes para minimizar el impacto vial pasan por sistemas de transporte complementarios.

Críticas contradictorias

En una conferencia de prensa, diputados oficialistas anunciaron que presentaron acciones legales en contra de la Municipalidad de Guatemala por el proyecto AeroMetro con el objetivo de "defender los derechos de los vecinos del área metropolitana".

La municipalidad capitalina señaló que no han sido notificados al respecto de las acciones, mientras que el representante de la empresa que desarrolla el AeroMetro resaltó que es un proyecto privado donde el Gobierno "no pone un centavo y es funcional".

El legislador Samuel Pérez Alvarez, acompañado por otros siete congresistas oficialistas, afirmó que el AeroMetro es "un proyecto que nació marcado por corrupción y graves irregularidades, además de ineficiencias".

"Presentamos un amparo en contra de la Municipalidad de Guatemala para detener la construcción y proteger los derechos de los vecinos y vecinas de la ciudad ante las graves irregularidades detectadas en la aprobación del proyecto teleférico", explicó Pérez Alvarezen referencia a un supuesto dictamen técnico que afirmó, habría sido firmado por una persona sin la idoneidad legal ni la autoridad administrativa para hacerlo.

Mientras que el exministro de Comunicaciones Félix Alvarado ha sido crítico de la implementación del AeroMetro y lo ha manifestado en redes sociales, donde además interactúa con más personas. "El fabricante de teleféricos hace un estudio que dice que la solución es poner un teleférico. ¿Qué podría salir mal?", escribió Alvarado, en una de sus publicaciones desde su cuenta oficial de X.

El AeroMetro es un sistema de teleférico que se instalará en la capital. (Foto: Archivo / Soy502)

Es un proyecto funcional

Soy502 consultó con la Municipalidad de Guatemala sobre las acciones legales presentadas por los congresistas en contra del AeroMetro.

"No hemos sido notificados de nada", respondió la comuna capitalina. Sin embargo, durante su participación en un evento público el pasado 1 de febrero, el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez, destacó los beneficios que tiene el proyecto, entre ellos que es un sistema eléctrico, considerado verde, en referencia a que es amigable con el ambiente.

El jefe edil resaltó que cuando esté funcionado a su máxima capacidad, el AeroMetro podrá movilizar a unas 374 mil personas al día, lo cual complementará a otros sistemas de movilidad en la ciudad como Transmetro.

Explico que el objetivo de la Municipalidad no es que existan sistemas que compitan entre sí, sino que se complementen y que AeroMetro formará parte de un sistema integrado de movilidad para darle distintas posibilidades a quien quiera moverse por la ciudad.

Quiñónez aseguró que AeroMetro generará empleos cuando esté funcionado y que su implementación tendrá un impacto positivo en términos económicos sino también de movilidad ya que las personas que lo utilicen podrán ahorrar tiempo.

El jefe edil capitalino también señaló que se trata de un proyecto financiado con capital privado y que se espera pueda entrar en vigencia en los próximos 18 meses en su primera fase.

En una entrevista con este medio, Konstantinos Panagiotou, CEO de Doppelmayr para México y Guatemala, empresa encargada de la construcción del AeroMetro en la capital guatemalteca, destacó que el proyecto de AeroMetro es privado y no hay apoyo o subsidio por parte del Gobierno.

Konstantinos Panagiotou, CEO de Doppelmayr para México y Guatemala, explicó que AeroMetro es un proyecto que se desarrolla con capital privado. (Foto: Archivo / Soy502)

"Es importante que todos sepan que es inversión 100 % privada, sin inversión de los guatemaltecos. Por ejemplo, en México las concesiones tienen un punto de equilibrio, se avanza y, si no llegan los pasajeros, el Gobierno entra y paga la diferencia; aquí no existe tal cosa", indicó el representante.

Enfatizó que "el Gobierno no dará ni un centavo del dinero de los guatemaltecos en este tipo de concesión" y puntualizó que "si mañana quiere el municipio, porque es una concesión de 25 años, poner un metro subterráneo, o elevado, o un BRT, donde está el teleférico", puede hacerlo porque no tienen ese tipo de protección.

Panagiotou también agregó que muchos alcaldes han hablado con el Banco Interamericano de Desarrollo Económico para pedir apoyo y hacer los estudios de factibilidad para implementar sus propios teleféricos.

Aseguró que "esto significa que lo ven con buenos ojos y ven que el teleférico es un sistema que funciona, no es un elefante blanco".