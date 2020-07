Un misterio tiene en alerta a cientos de ciudadanos estadounidenses: alguien envía paquetes de semillas desde China a sus domicilios sin que ellos hayan hecho el pedido.

Las autoridades de varios estados a lo largo del país han emitido avisos y alertas para que los destinatarios de dichos paquetes no los abran ni planten las semillas, pues se desconoce su origen o el daño que podan provocar.

El Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de Seguridad Nacional iniciaron una investigación desde el recurrente hecho: son recibidos en domicilios particulares, en paquetes de plástico de color gris y con una calcomanía de correo distintiva que dice contener joyas. Su supuesta procedencia es Suzhou, ciudad al sur de Shanghai.

“Por ahora no tenemos ninguna prueba que indique que esto no es otra cosa que una ‘estafa’, donde la gente está recibiendo artículos que no ha pedido por parte de un vendedor que luego los utilizará como clientela falsa para reseñar sus productos e incrementar sus ventas”, dicen los oficiales del USDA.

Las autoridades piden a los afectados que no planten las semillas bajo ningún concepto, hasta que puedan ser debidamente identificadas.

Por el momento están recopilando los paquetes de semillas misteriosas e iniciaron una investigación para asegurar que no contengan nada que pueda ser dañino para el ecosistema del país.

Podría ser una broma, pero personas de 30 estados ya han confirmado que recibieron los extraños paquetes. Algunos ciudadanos en el Reino Unido ya estarían denunciando los primeros paquetes.

Autoridades Chinas investigan el caso. (Foto: Oficial)

Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dijo el pasado martes que las etiquetas estaban falsificadas tras comprobar diversos errores y aseguró que las leyes chinas prohíben “estrictamente” enviar o recibir semillas a través de correo postal.

Sin embargo, aseguran que se está negociando con el servicio postal de Estados Unidos para que los paquetes puedan ser devueltos a China y ser investigados.

