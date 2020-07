Descubrió su cáncer de tiroides gracias a una televidente

La reportera y presentadora de noticias Victoria Price descubrió que padecía cáncer gracias a una espectadora que veía sus conexiones en directo, en el canal WFLA News de Tampa, Estados Unidos.

La televidente le envió un correo electrónico para advertirle que se hiciera un examen médico pues notó que su cuello estaba abultado.

Efectivamente, a la comunicadora le diagnosticaron un tumor en la tiroides y gracias a que acudió a tiempo está en tratamiento.

La periodista de Florida, Estados Unidos fue alertada por una espectadora que le notó un bulto en el cuello. (Foto: Oficial)

La mujer explicó a Price en el mensaje que le notaba un bulto en la garganta que le parecía muy familiar, pues a ella le había ocurrido lo mismo.

“Si no hubiera recibido ese correo electrónico, nunca habría llamado a mi doctor. El cáncer se hubiese seguido esparciendo. Es algo que me asusta pero a la vez me hace sentir agradecida”, ha dicho la periodista en sus redes sociales, además advirtió a otras personas.

La reportera será sometida a una cirugía. (Foto: Instagram)

La periodista tendrá que someterse a una intervención quirúrgica: “El doctor dice que se ha esparcido pero no mucho y tenemos la esperanza de que esta será mi primera y única operación”.

Muchos mostraron su apoyo a la joven y le dieron ánimo.

Según cuenta, había estado tan enfocada en dar cobertura a la pandemia del Covid-19 en Estados Unidos que “descuidó totalmente su propia salud”. Al recibir su diagnóstico, la joven no ha dejado de trabajar pero lo ha hecho desde casa y cumpliendo todas las indicaciones de sus facultativos.

