La recomendación para los feligreses del Cristo Negro de Esquipulas

Si eres de los feligreses que se unirá a la caravana, esto debes considerar.

Este 15 de enero se celebra en el país el día del Cristo Negro de Esquipulas.

La veneración del "Cristo Negro" es ya una tradición en el país. Muchos feligreses guatemaltecos acostumbran a realizar una caravana para llegar al templo, ubicado en Esquipulas, Chiquimula.

Ante el incremento de visitantes, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hace algunas recomendaciones para evitar incidentes.

Utilizar casco protector

No utilizar celular al conducir

Mantenerse hidratados

Utilizar ropa y calzado adecuados

La imagen del "Señor de Esquipulas", como también se le conoce, fue esculpida por el portugués Quirio Cataño en la época española.

Su veneración se ha extendido a Centroamérica, México y los Estados Unidos, principalmente a Nuevo México, donde fue construido el "Santuario del Cristo de Chimayó" en honor al Cristo de Esquipulas. Esta imagen es considerada el "Cristo Negro de los Migrantes".