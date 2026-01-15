Este fue el primer milagro que se le atribuyó al "Cristo Negro"

-

Cada 15 de enero se celebra en el país el Día del Santo Cristo de Esquipulas, una imagen de Cristo Crucificado tallada en madera, cuya veneración data de 1595.

La imagen del "Señor de Esquipulas", como también se le conoce, fue esculpida por el portugués Quirio Cataño en la época española.

Su veneración se ha extendido a Centroamérica, México y los Estados Unidos, principalmente a Nuevo México, donde fue construido el "Santuario del Cristo de Chimayó" en honor al Cristo de Esquipulas. Esta imagen es considerada el "Cristo Negro de los Migrantes".

Dicho santuario es el centro católico de peregrinación más importante de la Unión Americana, ya que atrae a más de 300 mil visitantes por año, debido a que al terreno donde está el santuario se le atribuyen propiedades curativas, según la Arquidiócesis de Santa Fe, Nuevo México.

(Foto: Wilder López/Wilder López)

Su origen

El historiador Aníbal Chajón comentó que el pueblo Chortí, asentado en lo que hoy es Chiquimula, se opuso férreamente a la conquista española, y según los relatos, Esquipulas fue el punto donde la lucha fue más fuerte.

Eso generó que se encargara la imagen del Cristo crucificado a finales del siglo XVI al escultor Quirio Cataño, quien la trabajó en su taller de La Antigua Guatemala y la entregó en 1595.

"Se trata de un Cristo tallado en madera de cedro, encarnado (color piel); es decir, su color original no era negro. Con el paso de los años, y el humo que generaban las candelas de sebo que se usaban en esa época, ya que la cera era muy cara porque era traída de Europa, la imagen se fue tornando oscura", explicó Chajón.

(Foto: Wilder López/Soy502)

El primer milagro

En 1603, se reporta el primer milagro, que consistió en que la imagen empezó a sudar. Este hecho fue observado por muchos, documentado y enviado a las autoridades eclesiásticas de la época, quienes lo certificaron como un milagro.

A ese milagro se sumaron otros relacionados con la sanidad de personas, empleos y fertilidad, según testimonios de devotos.