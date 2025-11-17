MAGA recomienda proteger cultivos y ganado ante clima variable

-

El clima será variado durante esta semana.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) instó a los productores agrícolas y pecuarios a adoptar medidas de prevención ante las condiciones climáticas previstas para esta semana, caracterizadas por lluvias intermitentes, vientos acelerados y bajas temperaturas.

Las recomendaciones fueron emitidas por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria de la Dirección de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos (DIGEGR), como parte del monitoreo permanente que mantiene la institución en todo el país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las lluvias continuarán entre lunes y martes sobre la Franja Transversal del Norte y el Caribe guatemalteco, con atención especial en Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.

MAGA pide a los agricultores tomar precauciones por el clima. (Foto: MAGA / Soy502)

En estas regiones se concentran cultivos de granos básicos, café, cardamomo, banano, piña, hortalizas y pastos, rubros que podrían verse afectados por la saturación de suelos.

En las zonas altas del país —particularmente en Huehuetenango, Totonicapán y San Marcos— se han registrado temperaturas inferiores a los cinco grados centígrados, lo que representa un riesgo para los cultivos de café y las áreas de pastoreo.

Además, se prevé la presencia de vientos superiores a los 50 kilómetros por hora en Santa Rosa, Jutiapa, Escuintla y Sololá.

El MAGA mantiene bajo vigilancia a 14 departamentos y 71 municipios ante posibles incidencias climáticas.

El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) recomendó a los agricultores mantener limpios los canales de drenaje y cunetas para evitar encharcamientos, abrir zanjas de infiltración en cultivos de raíces y hortalizas.

Asimismo, pidió revisar semanalmente hojas y frutos de café y cacao para detectar daños tempranos y proteger los cultivos con plásticos o mallas durante las noches frías.

Para esta semana se espera lluvias en algunas regiones del país. (Foto: MAGA / Soy502)

Por su parte, el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) exhortó al sector pecuario a proporcionar refugios ventilados con techo impermeable y piso seco.

Recomendó evitar el pastoreo en suelos saturados para prevenir enfermedades podales y realizar drenajes alrededor de establos y corrales.

El MAGA reiteró que continuará con la asistencia técnica y el monitoreo constante para resguardar la producción agropecuaria y contribuir a la seguridad alimentaria nacional frente a los efectos del clima variable.