Los recorridos en tren disponibles en el "Museo del Ferrocarril"

"Guatemala, cultura y vida" es el imperdible recorrido en tren disponible para familias y amigos en el "Museo del Ferrocarril".
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La historia ferroviaria en Guatemala será contada a través de un evento que incluirá música en marimba, comida, juegos y por supuesto, los "colazos" en tren por la ciudad de Guatemala.
Se trata de recorridos a bordo del tren histórico, exposiciones botánicas, conciertos y sets fotográficos para captar un recuerdo para tus redes o para enmarcar y colgar en tu casa, con motivo de la primavera.
Fecha
El evento se llevará a cabo el 19 de abril. Los horarios de los viajes son: 10:00 a. m., 11:30 a. m. y 1: 00 p. m., asegúrate de estar por lo menos media hora o una hora antes de tu tour.
Precio y dónde obtener entradas
El costo es de Q100.00 por persona, los niños de hasta 4 años, ingresan gratis.
Para reservar tu ingreso y obtenerlos debes escribir al WhatsApp 3994-1310