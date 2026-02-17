Recuperan mercadería valorada en Q124 mil tras haber sido robada

Durante allanamientos realizados en el departamento de Escuintla se recuperó mercadería que tenía reporte de robo en Amatitlán.

Esta operación corresponde a la operación centinela y permitió a las autoridades policiales localizar 1,300 fardos que contienen 62,400 rollos de papel higiénico, con un valor aproximado de Q124 mil.

La recuperación de este producto se logró en la colonia La Estancia, zona 3 del departamento ya mencionado.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Debido a allanamientos en el área se logró recuperar la mercadería. (Foto: PNC)