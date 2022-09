Se acabó el amor: refugiada ucraniana y hombre que dejó a su familia se separan

Sofiia Kardakym, quien logró fama luego de que se hiciera novia del hombre que la albergó en su casa en Reino Unido, decidió que regresaría a Ucrania tras terminar su relación.

Tony Garnett, de 30 años dejó a su esposa y a sus dos hijas para vivir con Sofiia Karkadym, una ucraniana de 22 años que llegó la casa de los esposos en busca de asilo político cuando estalló la guerra en su país, a solo 10 días de que la joven se hospedó en el hogar ambos se enamoraron y decidieron vivir juntos.

Tony se separó de Sofiia y la echó del departamento por sus constantes peleas, al grado de que "estando ebria clavó un cuchillo en la pared de la cocina varias veces", explicó Tony, motivándolo a llamar a las autoridades.

La joven habló para el diario británico Mail Online acerca de su situación, pues su estatus de refugiada le da solo 6 meses para estar en territorio británico: "Estoy perdida. Tengo el corazón roto y aún tengo sentimientos por Tony... no tengo a nadie aquí, no tengo dónde vivir, ni dinero, tampoco tengo amigos".

"Nunca lastimé a Tony, nunca lo ataqué, estaba enojada por una situación relacionada con su expareja Lorna y sus hijas, pero él me prometió que iba a cuidarme y a solucionar todo... soñaba una vida con Tony, no entiendo cómo pasó esto", agregó.

(Foto: Oficial)

Según los medios británicos la joven de 22 años tuvo que alojarse en "un lugar desagradable" ubicado en Bradford, Inglaterra, donde la policía la encontró cuando la buscaron después de las acusaciones de Tony, además se dice que la joven también intentó tirar la puerta del apartamento de Tony a patadas y se escondió para no ser arrestada.

"No me ha permitido acercarme a nuestro domicilio e hizo que me arrestaran dos veces porque quería hablarle en persona, rompió conmigo por mensaje de texto y me echó a la calle, no le importa dónde estoy viviendo o si estoy a salvo".

"Es la tormenta perfecta, su visa va a expirar y no tiene nada en este país, ya no vivimos juntos, no tiene necesidad de quedarse, no quería que la policía le pusiera ningún cargo, creo que ha sufrido mucho y hay que solidarizarse con ella porque su país fue invadido, ella es de Lviv, que no está tan afectada como otras zonas de Ucrania. Espero que ella esté a salvo con su familia", reconoció el británico.

Se desconoce si Tony está en comunicación con Lorna Garnett, a quien abandonó por la ucraniana. "Puso su mirada en Anthony desde el principio, decidió que lo quería y lo tomó", dijo Lorna en una entrevista, afirmando que buscaba conseguir la visa permanente para quedarse en Inglaterra.

En un inicio, Lorna Garnett no quería entrar a extraños a su casa en Bradford, Inglaterra sin embargo, su esposo la convenció para unirse a grupos de Facebook donde los ucranianos que huían buscaban un lugar para quedarse.